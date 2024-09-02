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خبير تغذية يحذر: تناول البلح الأصفر بهذه الطريقة يزيد الوزن

بلح
بلح
الإثنين، 02-09-2024 10:45 ص

الوكيل الإخباري-   لا خلاف على القيمة الغذائية العالية التي يتميز بها البلح الأصفر، ولكن يحرص بعض الأشخاص على تجنبه في الرجيم لاعتقادهم أنه يسبب زيادة الوزن. فما صحة ذلك؟

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هل أكل البلح الأصفر يزيد الوزن؟
في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن البلح الأصفر من الفواكه الصيفية المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.
وأضاف ناجي أنه لا مانع من تناول البلح الأصفر أثناء الرجيم، مؤكدًا أنه لا يتسبب في زيادة الوزن كما يُشاع عنه، طالما يتم استهلاكه بصورة معتدلة.


وأكد استشاري التغذية العلاجية أن البلح الأصفر يلعب دورًا كبيرًا في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، بفضل قدرته على كبح الشهية.


وأوضح أن البلح الأصفر يستمد قدرته على تثبيط الشهية من محتواه العالي من الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، بالإضافة إلى دورها في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.


وأشار إلى قدرة البلح الأصفر على تقليل الشعور بالتعب أثناء الرجيم، لاحتوائه على سكريات طبيعية تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية دون الشعور بالإرهاق.


ومع ذلك، أوصى ناجي بعدم الإفراط في تناول البلح الأصفر، لأن تناول كميات كبيرة منه يؤدي إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية، مما قد يسبب زيادة الوزن.


وشدد على ضرورة تناول من 4 إلى 5 ثمرات من البلح الأصفر على مدار اليوم، مع تناول ثمرتين قبل ممارسة التمارين الرياضية بمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة.


واختتم حديثه بالإشارة إلى أن أسوأ وقت لتناول البلح الأصفر هو "على معدة فارغة"، لأن استهلاكه في هذا الوقت قد يتسبب في ارتفاع مستويات سكر الدم.

 

تبلغ السعرات الحرارية في البلح الأصفر حوالي 107.4 سعرة حرارية لكل 100 جرام منه، بحسب موقع "weightlossresources.co.uk".

 

الكونسلتو

 
gnews

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