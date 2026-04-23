خبير صحي يكشف أبرز أسباب برودة اليدين وطرق التعامل معها

الوكيل الإخباري- يشير الدكتور يغور نوفيكوف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن برودة اليدين تُعد مصدر قلق للمرضى والأطباء على حد سواء، ولا يكون سببها واضحًا دائمًا.

ويؤكد أن هذه الحالة قد تكون ناتجة عن مشكلات صحية مختلفة، ويستعرض ستة أسباب طبية محتملة لبرودة اليدين، أبرزها:



1- ضعف توتر الأوعية الدموية

وهو السبب الأكثر شيوعًا، ويُعرف باسم خلل التوتر الوعائي اللاإرادي، وغالبًا ما يترافق مع تبقّع الجلد وتعرّق راحتي اليدين والأصابع.

2- فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

يؤدي نقص الحديد إلى ضعف تغذية الأنسجة، ويمكن الاشتباه به من خلال برودة الأطراف، شحوب الجلد، الضعف، وتقصف الشعر.

3- قصور الغدة الدرقية

يؤدي انخفاض هرمونات الغدة الدرقية إلى تباطؤ الأيض وانخفاض إنتاج الحرارة، ما يسبب الشعور بالبرد حتى في أجواء معتدلة.

4- داء رينود

تتشنج الأوعية الدموية في الأصابع عند التعرض للبرد أو التوتر، فتتحول الأصابع إلى الأبيض ثم الأزرق، ثم الأحمر، مع تنميل وألم.

5- انخفاض ضغط الدم

يسبب ضعف تدفق الدم إلى الأطراف، ما يجعلها أكثر عرضة للبرودة.

6- التدخين والإفراط في الكافيين

يسببان تشنجات في الأوعية الدموية الطرفية ويقللان تدفق الدم.



ويشير الطبيب إلى أن برودة اليدين قد تكون طبيعية في بعض الحالات، مثل الأشخاص النحيفين، أو انخفاض حرارة المكان، أو التوتر الشديد، أو لدى الأطفال الصغار، أو خلال التغيرات الهرمونية لدى النساء.



كما يوصي بإجراء بعض الفحوصات عند استمرار الحالة، مثل تحليل الدم العام، وفحوصات الغدة الدرقية، ومخزون الحديد، وتحليل الدهون، إضافة إلى فحوصات مناعية عند الاشتباه بداء رينود.