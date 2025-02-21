 
الجمعة 2025-02-21 04:25 م
 

خطأ شائع في استخدام العدسات اللاصقة "يُفقد" امرأة بصرها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الجمعة، 21-02-2025 03:25 م
الوكيل الإخباري-   أصيبت مورين كرونين، متخصصة في تعليم السباحة، بالعمى وأجبرت على ترك وظيفتها بعد أن تسببت عدساتها اللاصقة في دخول طفيليات إلى القرنية وإتلاف العين.اضافة اعلان


بدأت القصة في يونيو 2024، عندما كانت كرونين (53 عاما)، تعطي دروسا في السباحة للأطفال في حمام السباحة الخاص بها. وبينما كانت ترتدي عدساتها اللاصقة، شعرت بألم حاد في عينها اليمنى، فظنت في البداية أن هناك "ذرات رمل" عالقة فيها. ومع تزايد الألم، قررت زيارة طبيب محلي، الذي شخص حالتها على أنها تمزق في القرنية وأعطاها قطرات للعين، لكن الألم استمر.

وبعد شهر من الألم المستمر، قررت كرونين استشارة أخصائي عيون، وفي هذه المرة تم تشخيص حالتها بشكل صحيح على أنها التهاب القرنية الأكانثاميبا، وهو التهاب ناتج عن الطفيليات التي تعيش في المياه العذبة والمياه المالحة، ويمكن أن تدخل العين عبر خدش أو تآكل في القرنية، حيث يمكن أن تبدأ بالعدوى في الطبقة الخارجية من القرنية ومع مرور الوقت تتفاقم الحالة لتصل إلى أعماق القرنية.

ونقلت كرونين إلى مستشفى جامعة ستوني بروك في نيويورك في أغسطس 2024، حيث أمضت 48 يوما في المستشفى قبل أن تخضع لعملية زرع قرنية في سبتمبر من العام نفسه. وعلى الرغم من العملية، رفضت عينها التقبل، وأصبحت عمياء تقريبا في العين اليمنى، ولا تزال تنتظر إجراء عملية زرع ثانية لاستعادة بصرها.

والآن، تسعى مورين لزيادة الوعي بمخاطر ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة أو بالقرب من المياه، مشيرة إلى أنه يجب على الجميع توخي الحذر وعدم ارتداء العدسات في مثل هذه الحالات.
وأضافت: "لقد ارتديت العدسات اللاصقة لمدة 20 عاما تقريبا، ولم يتم تحذيري أبدا من ارتدائها أثناء السباحة، وهو ما أعتبره خطأ فادحا".

وبينما تشعر بالخوف والقلق بشأن العملية القادمة، لا تزال تحتفظ ببعض الأمل في استعادة بصرها.

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

طفل أشقر مع متسولة يثير ضجة في مصر

منوعات طفل أشقر مع متسولة يثير ضجة في مصر

أرشيفية

أخبار محلية الارصاد : المملكة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية وأجواء شديدة البرودة خلال الأيام القادمة

افتتاح بئر غاز (تياس 5) في ريف حمص بسوريا

عربي ودولي سوريا تفتتح بئر غاز جديد في حمص لتعزيز إنتاج الطاقة

صورة تعبيرية

طب وصحة خطأ شائع في استخدام العدسات اللاصقة "يُفقد" امرأة بصرها

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

منوعات عادل الجبير يثير تفاعلا بما قاله عن طبق "الكبسة" (فيديو)

الكافيين هي المادة الوحيدة التي ظهرت بتركيز مرتفع في دم السنوار

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: نتائج مثيرة للاهتمام كشفها تشريح جثة السنوار

سمكة المجداف

منوعات "نذير الشؤم" تظهر على شواطئ جزر الكناري (فيديو)

الشرطة الإسرائيلية تعلن انفجار 3 عبوات ناسفة في حافلات بمدينتي بات يام وحولون قرب تل أبيب

فلسطين عاجل إسرائيل تدفع بـ3 كتائب إلى الضفة وتعتقل يهوديًا بسبب تفجير حافلات



 




الأكثر مشاهدة