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خطر خفي.. علامات إذا ظهرت عليك احذر تناول البيض

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 24-10-2024 07:00 ص

الوكيل الإخباري-   البيض من الأطعمة المسببة للحساسية، وعادة ما تتراوح أعراضها بين بضع دقائق إلى ساعات بعد تناوله.

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تتراوح الأعراض من خفيفة إلى حادة، ويمكن أن تشمل الطفح الجلدي، والارتكاريا، واحتقان الأنف، والقيء، أو مشكلات هضمية أخرى، وفقًا لموقع "mayoclinic".


الأعراض:
التهاب الجلد أو الشرى.
احتقان ورشح الأنف والعطس.
التقلصات المؤلمة، والغثيان، والقيء.
الربو، والسعال، وضيق النفس.


الأسباب: ترجع حساسيات الطعام إلى رد فعل مفرط من الجهاز المناعي، حيث يتعرف الجهاز المناعي على أحد بروتينات البيض عن طريق الخطأ على أنه بروتين ضار.


عندما تتناول بروتينات البيض، تتعرف عليها خلايا الجهاز المناعي (الأجسام المضادة) وترسل إشارة للجهاز المناعي لإطلاق الهستامين وغيره من المواد الكيميائية التي تسبب علامات الحساسية وأعراضها.
ويحتوي صفار وبياض البيض على بروتيناتٍ يمكن أن تسبب الحساسية.


متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب الذهاب إلى الطبيب إذا ظهرت عليك أي علامات حساسية الطعام بعد فترة قصيرة من تناول البيض

 

مصراوي

 
gnews

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