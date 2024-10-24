خطر خفي.. علامات إذا ظهرت عليك احذر تناول البيض

تتراوح الأعراض من خفيفة إلى حادة، ويمكن أن تشمل الطفح الجلدي، والارتكاريا، واحتقان الأنف، والقيء، أو مشكلات هضمية أخرى، وفقًا لموقع "mayoclinic".
الأعراض:
التهاب الجلد أو الشرى.
احتقان ورشح الأنف والعطس.
التقلصات المؤلمة، والغثيان، والقيء.
الربو، والسعال، وضيق النفس.
الأسباب: ترجع حساسيات الطعام إلى رد فعل مفرط من الجهاز المناعي، حيث يتعرف الجهاز المناعي على أحد بروتينات البيض عن طريق الخطأ على أنه بروتين ضار.
عندما تتناول بروتينات البيض، تتعرف عليها خلايا الجهاز المناعي (الأجسام المضادة) وترسل إشارة للجهاز المناعي لإطلاق الهستامين وغيره من المواد الكيميائية التي تسبب علامات الحساسية وأعراضها.
ويحتوي صفار وبياض البيض على بروتيناتٍ يمكن أن تسبب الحساسية.
متى يجب استشارة الطبيب؟
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