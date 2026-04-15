خطر خفي في مياه الشرب يهدد الأطفال بالربو

الوكيل الإخباري- ربطت دراسة جديدة بين التعرض لمركبات كيميائية تُعرف باسم PFAS وبين زيادة خطر الإصابة بالربو لدى الأطفال، خاصة عند التعرض لها أثناء الحمل وفي مستويات مرتفعة جدا.

تُستخدم مركبات PFAS، أو مواد "بيرفلورو ألكيل" و"بولي فلورو ألكيل"، في تصنيع العديد من المنتجات اليومية مثل أغلفة الطعام ورغوة إطفاء الحرائق. وتُعرف باسم "المواد الكيميائية الأبدية" لأنها لا تتحلل بسهولة وتبقى في البيئة لفترات طويلة، ما يثير مخاوف بشأن تأثيراتها الصحية، خصوصا على جهاز المناعة.



وتشير الدراسات إلى أن هذه المركبات يمكن أن تعبر المشيمة، ما يعني أنها قد تنتقل من الأم إلى الجنين أثناء الحمل. ورغم أن التعرض اليومي لمعظم الناس يكون منخفضا، فإن بعض المناطق تتعرض لتلوث مرتفع نتيجة قربها من مصانع أو مواقع عسكرية تستخدم مواد إطفاء تحتوي على PFAS.



وفي دراسة حديثة أُجريت على مجتمع في بلدة رونبي جنوب السويد، تبيّن أن الأطفال الذين تعرضت أمهاتهم لمستويات عالية جدا من PFAS أثناء الحمل كانوا أكثر عرضة للإصابة بالربو في مرحلة الطفولة.