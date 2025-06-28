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خطوات بسيطة لإنقاذ أسنانك من التساقط مع التقدم بالعمر.. ما هي؟

ىب
تعبيرية
 
السبت، 28-06-2025 09:01 ص

الوكيل الإخباري-   يفقد كبار السن في المتوسط 12 سناً بعد سن 65، بسبب أمراض اللثة وجفاف الفم وضعف العناية اليومية. وتشير الدراسات إلى أن ثلثي المسنين يعانون من أمراض لثوية قد تؤدي إلى فقدان الأسنان.

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توصي د. فيرا تانغ بتنظيف الأسنان مرتين يومياً بفرشاة ناعمة ومعجون يحتوي على الفلورايد، واستخدام الخيط الطبي، وتجنب التنظيف العنيف.


ويؤدي جفاف الفم، الناتج غالباً عن الأدوية، إلى تسوس سريع، لذا يُنصح بمضغ علكة خالية من السكر، وشرب الماء، وتجنّب الكافيين، واستخدام بدائل اللعاب.


سوء صحة الفم قد يرتبط بأمراض القلب والسكري والخرف، ما يستدعي عناية وقائية، نظاماً غذائياً صحياً، وإقلاعاً عن التدخين ، إلى جانب الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان.

السومرية 

 
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