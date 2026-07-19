خطوة بسيطة قبل التمرين قد تحميك من عدوى جلدية شائعة

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الوكيل الإخباري- رغم فوائد ممارسة الرياضة في الصالات، يحذر أطباء من أن مشاركة معدات التمرين والأسطح دون تنظيفها قد تزيد خطر الإصابة بعدوى فطرية تُعرف بـ السعفة (القوباء الحلقية). اضافة اعلان





وأوضح الطبيب الأمريكي كونال سود أن هذه العدوى تنتقل عبر ملامسة الجلد المصاب أو استخدام المناشف المشتركة أو لمس المعدات والأسطح الملوثة، خاصة في البيئات الدافئة والرطبة.



وأشار إلى أن السعفة تظهر غالبًا على شكل بقعة حمراء متقشرة ومثيرة للحكة، وقد تُشبه الأكزيما أو تهيج الجلد، مما يصعّب تشخيصها.



وللوقاية، ينصح الخبراء بتنظيف أجهزة التمرين قبل استخدامها وبعده، وتجنب مشاركة المناشف، وارتداء أحذية داخل غرف تبديل الملابس والاستحمام، وتغيير الملابس المبللة بالعرق فور الانتهاء من التمارين، مع مراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض.









