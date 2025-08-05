"خطوط الحروق".. تحذيرات من ترند خطير على تيك توك

الوكيل الإخباري- أعربت الحكومة الفرنسية عن قلقها من ترند جديد على "تيك توك" يشجع الشباب على التعرض المفرط لأشعة الشمس بهدف الحصول على "خطوط حروق" التسمير، ما يهدد صحتهم.

اضافة اعلان



وزيرا الصحة والتحول الرقمي تقدّما بشكوى رسمية، داعين الهيئة الوطنية للإعلام للتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لضمان امتثال المنصة لقانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يُلزم بحماية القاصرين وتقييم المخاطر المرتبطة بالمحتوى.



ويأتي هذا بعد تحرك مماثل ضد ترند "سكيني توك" في وقت سابق، بينما تواجه "تيك توك" حاليًا تحقيقًا أوروبيًا بشأن انتهاكات محتملة للقانون، قد تُعرّضها لغرامات كبيرة.