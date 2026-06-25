خلال موجات الحر.. نصائح لحماية الأطفال من الطفح الحراري

وتشمل أعراضه نتوءات صغيرة تشبه البثور، مع حكة أو شعور بالحرقة ووخز خفيف، ويظهر عادةً في الرقبة والإبطين ومنطقة الحفاض وثنيات المرفقين.
ويعتمد العلاج على تبريد الجلد وتقليل التعرق، من خلال إلباس الطفل ملابس قطنية فضفاضة، والحفاظ على برودة الغرفة، والاستحمام بماء فاتر، واستخدام الكمادات الباردة.
وينبغي طلب الرعاية الطبية فوراً إذا ترافق الطفح مع أعراض خطيرة، مثل صعوبة التنفس، أو تيبس الرقبة، أو تغير لون الجلد، أو ظهور طفح يشبه الكدمات.
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