الخميس 2026-07-02 10:48 ص

دراسات توضح الفرق بين الشاي الساخن والمثلج

صضق
تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 09:23 ص
الوكيل الإخباري-   يُعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا عالميًا، ويشتهر بفوائده الصحية المرتبطة بمضادات الأكسدة ودعم وظائف الجسم وتحسين المزاج.اضافة اعلان


وتشير الدراسات إلى أن الاختيار بين الشاي الساخن والمثلج لا يرتبط بدرجة الحرارة بقدر ما يعتمد على طريقة التحضير، إذ يقدم كلاهما فوائد متقاربة عند استخدام أوراق الشاي الطبيعية دون سكر مضاف.

ويحتفظ الشاي المثلج بمعظم خصائصه الغذائية، بما في ذلك البوليفينول، ويساعد على الترطيب، خاصة في الأجواء الحارة. في المقابل، قد يوفّر الشاي الساخن تركيزًا أعلى قليلًا من مضادات الأكسدة، إضافة إلى مساعدته في تخفيف أعراض البرد وتعزيز الاسترخاء.

وأكد الخبراء أنه لا يوجد فرق كبير في القيمة الغذائية بين النوعين، وأن الشاي غير المحلى هو الخيار الأكثر فائدة، بينما قد يؤدي الإفراط في السكر إلى آثار صحية سلبية.

وتبقى الفائدة الأساسية مرتبطة بطريقة الاستهلاك ونمط الحياة أكثر من نوع الشاي نفسه.
 
 


gnews

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