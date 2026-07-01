دراسة: أوميغا 3 عنصر أساسي لصحة المرأة عبر مراحل العمر

وتساهم أوميغا 3 في دعم صحة القلب والدماغ وتحسين الذاكرة والحالة المزاجية، إضافة إلى دورها في تقليل التوتر، كما تُعد مهمة خلال الحمل والرضاعة لدعم نمو دماغ الجنين والجهاز العصبي.
وبحسب الموقع الأمريكي Healthline، تمتد فوائدها لتشمل تخفيف آلام الدورة الشهرية عبر تقليل الالتهابات، والمساهمة في الحد من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، ودعم صحة العظام والوقاية من هشاشتها، إلى جانب تحسين الصحة النفسية وتقليل أعراض الاكتئاب وتقلبات المزاج، خاصة بعد الولادة.
كما تدعم أوميغا 3 صحة الحمل من خلال تعزيز نمو دماغ الجنين وتقليل مخاطر الولادة المبكرة، ويمكن الحصول عليها من الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، أو من مصادر نباتية مثل بذور الشيا والكتان والجوز، إضافة إلى المكملات الغذائية.
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