دراسة.. الدهون النباتية تطيل العمر

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 400 ألف شخص، تم تتبعهم لمدة تصل إلى 24 عاماً، أن الذين حصلوا على الدهون الغذائية من أطعمة نباتية، مقابل الأطعمة الحيوانية، كانت احتمالات الوفاة لديهم أقل بشكل ملحوظ خلال فترة الدراسة.



ولاحظ الباحثون أن من أهم فوائد الدهون النباتية انخفاض احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب.

وتختلف تركيبة الدهون الموجودة في المصادر النباتية، مثل الحبوب والخضروات والبقول أو المكسرات، كثيراً عن تلك المستمدة من الحيوانات.



وأجريت الدراسة في المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة، وكان متوسط أعمار المشاركين 61 عاماً عند بدء الدراسة.



وبحسب "مديكال إكسبريس"، تقدم الدراسة دليلاً على أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون الحيوانية، بما في ذلك منتجات الألبان والبيض، مرتبطة بارتفاع مخاطر الوفاة بشكل عام وأمراض القلب والأوعية الدموية.



ووجد البحث أن الذين كانوا الأعلى في تناولهم للدهون النباتية كانت لديهم فرصة أقل بنسبة 9% للوفاة لأي سبب، واحتمالات أقل بنسبة 14% للوفاة بسبب أمراض القلب على وجه التحديد.



وبالنظر إلى مصادر محددة للدهون النباتية، فإن الذين تناولوا أعلى كمية من الدهون من الزيوت النباتية كانت لديهم احتمالات أقل بنسبة 12% للوفاة لأي سبب، واحتمالات أقل بنسبة 15% للوفاة بسبب أمراض القلب.