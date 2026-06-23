دراسة: الرياضة العائلية تعزز الذاكرة وتحسن القدرات الذهنية

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أن ممارسة نشاط بدني عائلي لمدة 45 دقيقة فقط قد تعود بفوائد صحية وذهنية على الآباء والأطفال، في وقت تتراجع فيه معدلات النشاط البدني عالمياً.

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وأشارت النتائج إلى أن النشاط المشترك ساهم في تحسين استجابة الجسم للغذاء لدى البالغين عبر خفض مستويات الإنسولين، كما عزز الذاكرة العاملة لدى الأطفال وسرعة معالجة المعلومات لدى الآباء.