دراسة: الرياضة العائلية تعزز الذاكرة وتحسن القدرات الذهنية

وأشارت النتائج إلى أن النشاط المشترك ساهم في تحسين استجابة الجسم للغذاء لدى البالغين عبر خفض مستويات الإنسولين، كما عزز الذاكرة العاملة لدى الأطفال وسرعة معالجة المعلومات لدى الآباء.
ورغم محدودية عدد المشاركين، خلص الباحثون إلى أن الرياضة العائلية قد تكون وسيلة فعالة لتحسين الصحة الجسدية والقدرات الذهنية، إلى جانب تعزيز الروابط الأسرية.
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