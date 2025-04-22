دراسة: النوم الصحي يقلل خطر الإصابة بالعدوى الشديدة

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أجراها علماء صينيون أن النوم الصحي يعزز المناعة ويقلل من خطر العدوى الشديدة على جسم الإنسان.



وجاء في منشور لمجلة Translational Psychiatry:"على مدى 13 عاما، قام علماء من جامعة الطب الجنوبية في الصين (SMU) بدراسة الملفات الطبية للأشخاص الموجودين في قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة UK Biobank، وشملت الدراسة أكثر من 397 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 73 عاما، راجع العلماء البيانات التي تتعلق بالأمراض الذين أصيب بها هؤلاء الأشخاص وسجلاتهم المرضية، والبيانات التي تتعلق بنوعية نومهم: مدة النوم، وانتظامه، ووجود الأرق والنعاس أثناء النهار".

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وتبعا للمجلة تبين للعلماء أن الأشخاص الذين يتمتعون بمؤشرات نوم جيدة كانت لديهم مناعة أفضل من غيرهم، وبشكل عام كانت نسب نقلهم إلى المشفى بسبب الأمراض المعدية الشديدة أقل بنسبة 12%، وفي حالات الإصابة بالإنتانات وكانت خطورة تحول العدوى إلى مرض شديد، أقل بنسبة 9% مقارنة بغيرهم، أما فيما يتعلق بأمراض التهابات الكبد فكانت النسبة كانت 20%، كما ظهر تأثير النوم الجديد في تعزيز المناعة بشكل خاص عند الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 سنة.



وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن الأشخاص الذين يحصلون على معدلات نوم كافية يوميا (ما بين 7و8 ساعات) وينامون في مواعيد محددة ويستيقظون باكرا، كانت أجسامهم أكثر مقاومة للأمراض التي تسبب العدوى الشديدة.



بالرغم من أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة مباشرة بين النوم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المعدية، إلا أن نتائجها تؤكد على أهمية النوم في دعم جهاز المناعة لمقاومة الأمراض، لذا شدد القائمون على الدراسة على أهمية الحصول على نوم جيد في الليل، وخاصة في حالات ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المعدية.

RT