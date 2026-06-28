دراسة تثير الجدل حول الأنظمة الغذائية الخالية من السكر

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الوكيل الإخباري- تشير دراسة حديثة عُرضت في مؤتمر الجمعية الأمريكية للغدد الصماء إلى أن الأنظمة الغذائية الخالية تمامًا من السكر قد لا تكون صحية كما يُعتقد. اضافة اعلان





ففي تجربة على الفئران استمرت 16 أسبوعًا، وُجد أن النظام الخالي من السكروز أدى إلى اضطرابات في بكتيريا الأمعاء، ومقاومة الإنسولين، ومشكلات في تنظيم سكر الدم، إضافة إلى مؤشرات التهاب.



وأوضح الباحثون أن حذف السكر كليًا قد يخلّ بالتوازن الأيضي وصحة الأمعاء، مؤكدين أن الاعتدال الغذائي أهم من الإقصاء التام للسكر، مع استمرار التحذير من الإفراط فيه.





