دراسة تحذر: التوقف عن "أوزمبيك" مع الحمل قد يعرض الأم والجنين للخطر

الوكيل الإخباري- ساهمت أدوية مثل "أوزمبيك" في ارتفاع حالات الحمل في ما يعرف بـ"أطفال أوزمبيك"، لكن التوقف عن هذه الأدوية مع بداية الحمل قد يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة.



وكشفت أبحاث حديثة أجراها مستشفى "ماس جينيرال بريغهام" عن نتائج مقلقة تظهر أن النساء اللائي توقفن عن استخدام أدوية GLP-1 الشهيرة لعلاج السمنة والسكري، مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي"، قبل الحمل أو خلال مراحله المبكرة، اكتسبن في المتوسط 7.2 كغ إضافية مقارنة بالنساء اللائي لم يستخدمن هذه الأدوية مطلقا.



والأكثر إثارة للقلق هو الارتفاع الملحوظ في معدلات المضاعفات الخطيرة، حيث ظهرت زيادة بنسبة 30% في خطر الإصابة بسكري الحمل، و34% في خطر الولادة المبكرة، و29% في اضطرابات ضغط الدم المرتفع المرتبطة بالحمل.



وتعمل أدوية GLP-1 عن طريق محاكاة الهرمونات الطبيعية التي تنتجها الأمعاء، ما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وكبح الشهية.



ولكن بمجرد التوقف عن استخدامها، تختفي هذه التأثيرات بسرعة، ما يؤدي غالبا إلى استعادة الوزن وفقدان السيطرة على الشهية، وهو ما يفسر الزيادة الكبيرة في الوزن التي لاحظها الباحثون خلال فترة الحمل.



والمقلق بشكل خاص هو الارتباط بين الاستخدام السابق لهذه الأدوية وارتفاع معدلات سكري الحمل. وبينما يمكن إدارة هذه الحالة عادة عبر النظام الغذائي والمراقبة، إلا أن إهمال علاجها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة للأم والطفل على حد سواء، تتراوح بين مشاكل القلب لدى الأم والسمنة المستقبلية لدى الطفل.



أما اضطرابات ضغط الدم المرتفع أثناء الحمل، والتي أظهرت الدراسة ارتباطها باستخدام أدوية GLP-1، فيمكن أن تؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.



وعلى الجانب الإيجابي، لم تظهر الدراسة أي زيادة ملحوظة في معدلات الولادة القيصرية أو المشاكل المتعلقة بأوزان وأطوال المواليد غير الطبيعية. ومع ذلك، تشير هذه النتائج مجتمعة إلى فجوة معرفية كبيرة في رعاية النساء اللواتي يعتمدن على هذه الأدوية قبل الحمل.



وتوضح الدكتورة كاميل بو، كبيرة الباحثين في الدراسة: "هناك حاجة ماسة لمزيد من الدراسات لموازنة الفوائد المعروفة لأدوية GLP-1 قبل الحمل مع المخاطر المحتملة المرتبطة بالتوقف المفاجئ عنها. ويجب أن نعمل على تطوير بروتوكولات أفضل تساعد في إدارة الوزن وتقليل المخاطر الصحية خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة".