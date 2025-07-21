دراسة تحذر: "فيتامين د" قد يتحول لخطر مميت في هذه الحالة

الوكيل الإخباري- ذكر موقع Marca أن تناول مكملات فيتامين د أصبح شائعًا، لكنه لا يُعطي دائمًا النتائج المرجوّة. فبحسب مجلة Very Well Health، فإن تأثير فيتامين د على ضغط الدم مثير للجدل:

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الأشخاص الذين لديهم نقص في فيتامين د أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.

لكن تناول المكملات لا يضمن دائمًا تحسنًا، إلا إذا كان الشخص يعاني أصلًا من ارتفاع ضغط الدم ونقص في الفيتامين معًا.



ورغم أن فيتامين د ضروري لصحة العظام وقد يقي من هشاشتها، فإن الإفراط فيه قد يسبب أضرارًا خطيرة مثل:

اضطرابات في المعدة

ضعف العضلات

مشاكل في ضربات القلب

فقدان الشهية والتركيز



🔸 الخلاصة: فيتامين د مفيد عند الحاجة وتحت إشراف طبي، لكن تناوله العشوائي قد يكون ضارًا بل وخطرًا على الصحة.