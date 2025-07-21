دراسة تحذر: "فيتامين د" قد يتحول لخطر مميت في هذه الحالة

الأشخاص الذين لديهم نقص في فيتامين د أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.
لكن تناول المكملات لا يضمن دائمًا تحسنًا، إلا إذا كان الشخص يعاني أصلًا من ارتفاع ضغط الدم ونقص في الفيتامين معًا.
ورغم أن فيتامين د ضروري لصحة العظام وقد يقي من هشاشتها، فإن الإفراط فيه قد يسبب أضرارًا خطيرة مثل:
اضطرابات في المعدة
ضعف العضلات
مشاكل في ضربات القلب
فقدان الشهية والتركيز
🔸 الخلاصة: فيتامين د مفيد عند الحاجة وتحت إشراف طبي، لكن تناوله العشوائي قد يكون ضارًا بل وخطرًا على الصحة.
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