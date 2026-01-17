السبت 2026-01-17 05:05 م

دراسة تربط بين أطعمة يومية واضطراب بالتوحد

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   أشارت دراسة صينية حديثة إلى وجود ارتباط محتمل بين تفضيل بعض الأطعمة وخطر الإصابة باضطراب طيف التوحد، عبر تأثيرات طفيفة على الجهاز المناعي، دون إثبات علاقة سببية مباشرة.

وبحسب تحليل بيانات جينية طويلة الأمد، ارتبط تناول المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والجبن القابل للدهن بزيادة احتمالية التوحد، بينما ظهر الموز بعلاقة عكسية، إذ ارتبط بانخفاض الخطر.


وأوضح الباحثون أن التأثيرات المناعية المرتبطة بهذه الأطعمة كانت محدودة ومعقدة. كما بيّنت دراسة متابعة على أطفال مصابين بالتوحد أن النظام الخالي من الغلوتين ومنتجات الألبان خفّض مؤشرات مناعية مرتبطة بالحساسية، لكنه لم يُحدث تحسناً واضحاً في أعراض التوحد.


وأكد الباحثون والخبراء أن التوحد موجود منذ الولادة، وأن التعديلات الغذائية قد تدعم الصحة العامة، لكنها ليست علاجاً للتوحد ولا دليل على أن أطعمة معينة تسببه.

 

