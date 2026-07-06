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دراسة تكشف أيهما أفضل للمناعة: الثوم أم الزنجبيل

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تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 08:36 ص
الوكيل الإخباري-   يتميز كل من الثوم والزنجبيل بفوائد غذائية ومضادات أكسدة تدعم صحة المناعة، إلا أن الثوم يتفوق من ناحية المحتوى الغذائي، إذ يحتوي على كميات أعلى من البروتين، وفيتامين C، والسيلينيوم، والكربوهيدرات، وفقًا لموقع Verywell Health.اضافة اعلان


ويحتوي الثوم على مركبات كبريتية، أبرزها الأليسين، التي قد تساعد في تعزيز استجابة الجسم المناعية، بينما يتميز الزنجبيل باحتوائه على مركب الجنجيرول، الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب، وقد يساهم في تخفيف أعراض الزكام والتهاب الحلق وتحسين الهضم.

ورغم هذه الفوائد، يؤكد الخبراء أن الأدلة العلمية لا تزال غير كافية لإثبات أن الثوم أو الزنجبيل يعززان المناعة بشكل مباشر، كما أن الإفراط في تناولهما أو استخدام المكملات قد يسبب آثارًا جانبية أو يتداخل مع بعض الأدوية، لذا يُنصح بتناولهما ضمن نظام غذائي متوازن وبعد استشارة الطبيب عند الحاجة.
 
 


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