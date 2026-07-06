دراسة تكشف أيهما أفضل للمناعة: الثوم أم الزنجبيل

ويحتوي الثوم على مركبات كبريتية، أبرزها الأليسين، التي قد تساعد في تعزيز استجابة الجسم المناعية، بينما يتميز الزنجبيل باحتوائه على مركب الجنجيرول، الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب، وقد يساهم في تخفيف أعراض الزكام والتهاب الحلق وتحسين الهضم.
ورغم هذه الفوائد، يؤكد الخبراء أن الأدلة العلمية لا تزال غير كافية لإثبات أن الثوم أو الزنجبيل يعززان المناعة بشكل مباشر، كما أن الإفراط في تناولهما أو استخدام المكملات قد يسبب آثارًا جانبية أو يتداخل مع بعض الأدوية، لذا يُنصح بتناولهما ضمن نظام غذائي متوازن وبعد استشارة الطبيب عند الحاجة.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة توضح الفروق الصحية بين الزبادي المثلج والآيس كريم
-
الصيام المتقطع قد يدعم علاج أمراض اللثة
-
كيف تعرف أنك تعاني من نقص البروتين؟
-
أدوية السمنة قد ترتبط بانخفاض خطر البتر لدى مرضى السكري
-
ما الغذاء الأفضل لنمو العضلات؟
-
ما الذي لا نعرفه عن زيت الزيتون؟
-
برنامج سريع لإنهاء إدمان السكر في 10 أيام
-
لماذا ينصح الأطباء بتناول المشمش بشكل مستمر؟