دراسة تكشف ارتباط المواد الحافظة بأمراض القلب

واعتمد الباحثون على بيانات أكثر من 112 ألف شخص تمت متابعتهم لنحو ثماني سنوات، ووجدوا أن الأشخاص الأكثر استهلاكًا لبعض المواد الحافظة كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغيرهم.
وأكدت الدراسة أن النتائج تُظهر ارتباطًا إحصائيًا ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، لكنها توصي بتقليل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة والاعتماد على نظام غذائي غني بالأطعمة الطازجة والأقل تصنيعًا لدعم صحة القلب.
-
أخبار متعلقة
-
اكتشاف عامل محتمل جديد للإصابة بمرض باركنسون
-
اكتشاف هام قد يغيّر مستقبل علاج السكري
-
البطيخ مقابل الموز.. الفاكهة المناسبة لكل حالة
-
البارميزان يقتحم 'ترند البروتين'.. بين الفائدة والمخاطر
-
دراسة تكشف فوائد تأمل الشروق والغروب للصحة النفسية
-
السلمون يتصدر قائمة ذهبية لصحة كبار السن
-
ما الذي تفعله اللحوم الحمراء بالأمعاء؟
-
لماذا ينصح الأطباء بالزبيب يومياً؟