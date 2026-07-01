دراسة تكشف ارتباط المواد الحافظة بأمراض القلب

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة نُشرت في European Heart Journal أن الإفراط في تناول بعض المواد الحافظة الشائعة في الأطعمة المصنعة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية. اضافة اعلان





واعتمد الباحثون على بيانات أكثر من 112 ألف شخص تمت متابعتهم لنحو ثماني سنوات، ووجدوا أن الأشخاص الأكثر استهلاكًا لبعض المواد الحافظة كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغيرهم.



وأكدت الدراسة أن النتائج تُظهر ارتباطًا إحصائيًا ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، لكنها توصي بتقليل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة والاعتماد على نظام غذائي غني بالأطعمة الطازجة والأقل تصنيعًا لدعم صحة القلب.









