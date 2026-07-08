دراسة تكشف السمة النفسية المشتركة بين المعمرين حتى سن المئة

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الدولية لعلم النفس الإيجابي التطبيقي، أن كبار السن في سردينيا الإيطالية، إحدى "المناطق الزرقاء" المعروفة بطول العمر، يتمتعون بمستويات أعلى من سمة الانفتاح مقارنة بسكان المناطق المجاورة.
وشملت الدراسة 125 شخصًا بين 71 و101 عامًا، وبيّنت أن الأكثر انفتاحًا كانوا أكثر ممارسة للهوايات ويتمتعون برفاه نفسي أفضل، فيما ارتبطت سمة الضمير الحي بقدرة أكبر على مواجهة الضغوط والرضا عن الحياة.
ورغم أن الباحثين أكدوا أن الشخصية لا تطيل العمر مباشرة، فإنها قد تؤثر في السلوكيات التي تدعم الشيخوخة الصحية، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج.
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