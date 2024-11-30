دراسة تكشف الفرق بين تناول 4 و8 أكواب ماء يومياً على الصحة

الوكيل الإخباري- يبدو أن شرب 8 أكواب من الماء يوميًا نصيحة جيدة، وفقًا لمراجعة بحثية جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا على بيانات تتعلق بتناول الماء وترطيب الجسم.

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جمع فريق البحث أدلة من 18 تجربة سابقة، في أول تقييم بهذا الحجم الكبير لفوائد استهلاك الماء، سواء في الوقاية من حصى الكلى، أو إدارة السكري، أو تخفيف الصداع النصفي، إلى جانب مشاكل صحية أخرى.



وبحسب تقرير نشره "هيلث داي"، تبين أن أهم فوائد شرب هذه الكمية الصحية من الماء هو منع تكون حصى الكلى، يلي ذلك إنقاص الوزن أو ضبطه.



ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين أصيبوا بحصى الكلى، ثم التزموا بشرب 8 أكواب يوميًا، تمكنوا من منع تكرار الحصى.



وقال الدكتور بنيامين بريير، رئيس قسم المسالك البولية في الجامعة:

"بالنسبة لمثل هذا التدخل الشامل والبسيط، لم تكن الأدلة واضحة ولم يتم إثبات الفوائد بشكل جيد من قبل."



6 أكواب من الماء

وأظهرت الدراسات أن شرب 6 أكواب أو أكثر من الماء يوميًا يساعد على التخلص من الوزن الزائد، على الرغم من أن 8 أكواب يوميًا تُعتبر الخيار الأفضل للبالغين. في المقابل، لم يجد الباحثون أدلة كافية تفيد بأن زيادة شرب الماء تساعد المراهقين على إنقاص الوزن.



كما أظهرت الأبحاث أن الصداع يقل في التكرار إذا زاد البالغون من تناولهم للماء. وبيّنت تجارب أخرى أن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يساهم في الوقاية من الصداع النصفي والتهابات المسالك البولية.



4 أكواب من الماء

يساعد شرب حوالي 4 أكواب من الماء يوميًا مرضى السكري على التحكم في نسبة السكر في الدم.

كما أظهرت البيانات أن زيادة شرب الماء يمكن أن تساعد البالغين الأصغر سنًا في خفض ضغط الدم إلى مستويات صحية.



تحذير من الإفراط في شرب الماء

ومع ذلك، حذر الدكتور بريير من أن الإفراط في شرب الماء قد لا يناسب الجميع، حيث قال:

"قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من التبول المتكرر في بعض الأحيان من شرب كميات أقل. لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع فيما يتعلق باستهلاك الماء."

