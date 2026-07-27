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دراسة تكشف تأثير الابتعاد عن الهاتف 72 ساعة على الدماغ

سشي
تعبيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 02:24 م
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي هايدلبرغ وكولونيا الألمانيتين أن الابتعاد عن الهاتف الذكي لمدة 72 ساعة قد يُحدث تغيرات في نشاط الدماغ، خاصة في المناطق المرتبطة بالمكافأة والرغبة.اضافة اعلان


وشملت الدراسة 25 شابًا طُلب منهم تقليل استخدام هواتفهم إلى الحد الأدنى لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يخضعوا لفحوصات بالرنين المغناطيسي واختبارات نفسية. وأظهرت النتائج أن رؤية صور الهواتف بعد فترة الابتعاد حفّزت مناطق دماغية ترتبط بالدوبامين والسيروتونين، وهي مناطق تشارك في آليات المكافأة وبعض السلوكيات الإدمانية.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني أن استخدام الهاتف يعادل إدمان المواد المخدرة، لكنها تشير إلى وجود تشابه في بعض آليات استجابة الدماغ، داعين إلى مزيد من الدراسات لفهم تأثير الهواتف الذكية على السلوك والصحة النفسية.
 
 


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