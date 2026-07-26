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دراسة تكشف تأثير الزعفران على القلب والوزن

صث
تعبيرية
 
الأحد، 26-07-2026 01:11 م
الوكيل الإخباري-   أكدت أبحاث علمية حديثة أن الزعفران ليس مجرد توابل، بل يحتوي على مركبات نشطة ومضادات أكسدة قوية، مثل الكروسين والسافرنال، قد تسهم في دعم الصحة والوقاية من عدد من الأمراض.اضافة اعلان


وأشارت الدراسات إلى أن الزعفران يمتلك خصائص واعدة قد تساعد في الحد من نمو بعض الخلايا السرطانية، إلا أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية.

وعلى صعيد الصحة العامة، قد يساعد الزعفران في ضبط الشهية، وتحسين مستويات السكر في الدم، ودعم صحة القلب عبر خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وضغط الدم، إضافة إلى دوره في حماية شبكية العين من التلف المرتبط بالتقدم في العمر.

ورغم هذه الفوائد، يؤكد الخبراء ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام مستخلصات الزعفران بجرعات علاجية، خاصة لمن يتناولون أدوية أخرى، مع التأكيد أنه يُعد جزءًا من نمط حياة صحي وليس بديلًا عن العلاج الطبي.
 
 


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