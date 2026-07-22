دراسة تكشف تأثير حمامات الساونا على جهاز المناعة

وأوضح الباحثون أن هذه الزيادة تختفي بعد نحو نصف ساعة من مغادرة الساونا، لكنها تعكس قدرة الجسم على تنشيط دفاعاته المناعية سريعًا استجابة للحرارة.
وأشار العلماء إلى أن تأثير الساونا يشبه إلى حد ما تأثير النشاط البدني المعتدل، مؤكدين أن الدراسة تناولت جلسة واحدة فقط، وأن إثبات فوائد طويلة المدى للمناعة يحتاج إلى مزيد من الأبحاث.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة تكشف أن الاكتئاب الشديد ينقسم إلى نوعين مختلفين
-
بعد 3 إصابات بالسرطان.. أمريكية تحذر من مخاطر التسمير
-
5 حبات جوز يومياً تمنح طفلك فوائد صحية عديدة
-
كيف تحمي الأطفال من الجفاف في الصيف؟.. طبيب يكشف العلامات الأولى
-
اكتشاف طريقة قد تساعد في إبطاء نمو أحد أخطر أنواع السرطان
-
هل يساعد الحليب الدافئ على النوم؟
-
دراسة تكشف علاجًا واعدًا للصداع النصفي دون أدوية
-
الليمون الأصفر أم الأخضر؟.. أيهما الأفضل لصحتك؟