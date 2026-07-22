دراسة تكشف تأثير حمامات الساونا على جهاز المناعة

10:20 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة شملت 51 شخصًا بالغًا أن جلسة ساونا لمدة 30 دقيقة قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في أعداد بعض خلايا الدم البيضاء، مثل العدلات والخلايا الليمفاوية، التي تساعد الجسم على مقاومة الأمراض. اضافة اعلان





وأوضح الباحثون أن هذه الزيادة تختفي بعد نحو نصف ساعة من مغادرة الساونا، لكنها تعكس قدرة الجسم على تنشيط دفاعاته المناعية سريعًا استجابة للحرارة.



وأشار العلماء إلى أن تأثير الساونا يشبه إلى حد ما تأثير النشاط البدني المعتدل، مؤكدين أن الدراسة تناولت جلسة واحدة فقط، وأن إثبات فوائد طويلة المدى للمناعة يحتاج إلى مزيد من الأبحاث.





