دراسة تكشف تأثير خبز الحبوب الكاملة على سكر الدم

الوكيل الإخباري- يرتبط تناول الحبوب الكاملة، بما في ذلك خبز الحبوب الكاملة، بالمساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم، بفضل احتوائها على الألياف والعناصر الغذائية التي تبقى محفوظة، بخلاف الحبوب المكررة التي تفقد جزءًا كبيرًا منها أثناء التصنيع.



وتوضح الدراسات أن الحبوب الكاملة تمتلك مؤشرًا جلايسيميًا منخفضًا، ما يعني أنها ترفع مستوى الجلوكوز في الدم ببطء، بينما تُسبب الحبوب المكررة ارتفاعًا أسرع في سكر الدم.

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