دراسة تكشف تأثير خبز الحبوب الكاملة على سكر الدم

وتوضح الدراسات أن الحبوب الكاملة تمتلك مؤشرًا جلايسيميًا منخفضًا، ما يعني أنها ترفع مستوى الجلوكوز في الدم ببطء، بينما تُسبب الحبوب المكررة ارتفاعًا أسرع في سكر الدم.
ويرتبط تناول الحبوب الكاملة بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، إذ قد تُحسن حساسية الأنسولين واستقلاب الجلوكوز.
ولا تقتصر فوائدها على ذلك، بل قد تُساهم أيضًا في تقليل خطر أمراض القلب والسكتات الدماغية، والمساعدة في الحفاظ على وزن صحي، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وخفض الكوليسترول، والحد من الإمساك.
وينصح الخبراء عند شراء خبز الحبوب الكاملة باختيار المنتجات التي تحمل عبارة "100% حبوب كاملة" أو التي تتصدر فيها مكونات مثل القمح الكامل أو الشوفان الكامل قائمة المكونات.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة تكشف تأثير الزعفران على القلب والوزن
-
ألواح التقطيع قد تخفي بكتيريا خطيرة.. إليك الطريقة الصحيحة لتنظيفها
-
شرب الماء مع الطعام.. نتيجة عكس التوقعات
-
خاتم ذكي جديد يراقب صحتك عبر عرق الإصبع
-
5 علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم لا ينبغي تجاهلها أبدا
-
ليست مجرد إزعاج عابر.. أسباب الحازوقة وطرق منزلية للتخلص منها
-
دراسة تكشف أن الاكتئاب الشديد ينقسم إلى نوعين مختلفين
-
دراسة تكشف تأثير حمامات الساونا على جهاز المناعة