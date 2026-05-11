دراسة تكشف سببًا جديدًا وراء نوع شائع من السكتات الدماغية

وأظهرت دراسة جديدة أن السكتات الدماغية اللكونية، وهي نوع من السكتات الدماغية الإقفارية وتمثل نحو ربع جميع الحالات، قد لا تكون ناتجة عن تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين كما كان يُعتقد سابقًا، بل عن مشكلة تتعلق بتوسّع الشرايين الدقيقة داخل الدماغ.
وقال باحثون من جامعة إدنبرة إن هذا النوع من السكتات يرتبط بمرض يصيب الأوعية الدموية الصغيرة، ما يؤدي إلى تلفها وتدهورها مع مرور الوقت، وهو ما قد يفسّر عدم استجابة كثير من المرضى للعلاجات التقليدية مثل الأسبرين ومضادات التخثر.
وشملت الدراسة، المنشورة في مجلة Circulation، متابعة 229 مريضًا تعرضوا لسكتة دماغية لكونية أو سكتة خفيفة غير لكونية، حيث خضعوا لفحوصات دماغية واختبارات سريرية مباشرة بعد الإصابة، ثم أُعيد تقييمهم بعد عام لرصد التغيرات.
