دراسة تكشف سببًا جديدًا وراء نوع شائع من السكتات الدماغية

الوكيل الإخباري- كشف علماء عن سبب أحد أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا، في اكتشاف قد يغيّر فهم طرق العلاج الحالية ويفسّر محدودية فاعلية بعض الأدوية المستخدمة.

وأظهرت دراسة جديدة أن السكتات الدماغية اللكونية، وهي نوع من السكتات الدماغية الإقفارية وتمثل نحو ربع جميع الحالات، قد لا تكون ناتجة عن تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين كما كان يُعتقد سابقًا، بل عن مشكلة تتعلق بتوسّع الشرايين الدقيقة داخل الدماغ.



وقال باحثون من جامعة إدنبرة إن هذا النوع من السكتات يرتبط بمرض يصيب الأوعية الدموية الصغيرة، ما يؤدي إلى تلفها وتدهورها مع مرور الوقت، وهو ما قد يفسّر عدم استجابة كثير من المرضى للعلاجات التقليدية مثل الأسبرين ومضادات التخثر.