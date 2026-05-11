الإثنين 2026-05-11 11:42 ص

دراسة تكشف سببًا جديدًا وراء نوع شائع من السكتات الدماغية

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 11-05-2026 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   كشف علماء عن سبب أحد أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا، في اكتشاف قد يغيّر فهم طرق العلاج الحالية ويفسّر محدودية فاعلية بعض الأدوية المستخدمة.

اضافة اعلان


وأظهرت دراسة جديدة أن السكتات الدماغية اللكونية، وهي نوع من السكتات الدماغية الإقفارية وتمثل نحو ربع جميع الحالات، قد لا تكون ناتجة عن تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين كما كان يُعتقد سابقًا، بل عن مشكلة تتعلق بتوسّع الشرايين الدقيقة داخل الدماغ.


وقال باحثون من جامعة إدنبرة إن هذا النوع من السكتات يرتبط بمرض يصيب الأوعية الدموية الصغيرة، ما يؤدي إلى تلفها وتدهورها مع مرور الوقت، وهو ما قد يفسّر عدم استجابة كثير من المرضى للعلاجات التقليدية مثل الأسبرين ومضادات التخثر.


وشملت الدراسة، المنشورة في مجلة Circulation، متابعة 229 مريضًا تعرضوا لسكتة دماغية لكونية أو سكتة خفيفة غير لكونية، حيث خضعوا لفحوصات دماغية واختبارات سريرية مباشرة بعد الإصابة، ثم أُعيد تقييمهم بعد عام لرصد التغيرات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الفنان السوريّ معن عبد الحق

فن ومشاهير بعد اطلاق سراحه... فنان سوريّ شهير يُفجّر مفاجأة

3 شهداء و 16 إصابة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين 3 شهداء و 16 إصابة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ب

عربي ودولي عبور ناقلة نفط عراقية مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران

ب

أخبار محلية النزاهة تباشر بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية 2026-2030

تنويه هام من هيئة تنظيم النقل حول رفع أجور خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية

أخبار محلية تنويه هام من هيئة تنظيم النقل حول رفع أجور خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية

أحمد العوضي يثير الجدل بفيديو رومانسي مع يارا السكري

فن ومشاهير أحمد العوضي يثير الجدل مجددا

عقوبات أوروبية مرتقبة ضد مستوطنين إسرائيليين متطرفين

عربي ودولي عقوبات أوروبية مرتقبة ضد مستوطنين إسرائيليين متطرفين

ب

أخبار محلية نشر مسودة قانون الإدارة المحلية لعام 2026 عبر موقع التشريع والرأي



 
 






الأكثر مشاهدة

 