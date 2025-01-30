دراسة تكشف سر النظام الغذائي لأشخاص بلغوا 100 عام

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أن البكتيريا الموجودة في أمعاء الإنسان قد تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز طول العمر، مما يساعد الأشخاص على العيش حتى سن 100 عام. وتعود هذه الاكتشافات إلى أبحاث أُجريت على "المسنين الخارقين" الذين يعيشون لأعمار طويلة، حيث أشار الطبيب وعالم جامعة هارفارد الدكتور ويليام لي إلى أن هذه البكتيريا يمكن أن تساهم في صحتنا العامة وطول حياتنا.

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وفقًا للدراسة، توجد أربع أنواع من البكتيريا تسمى "فرسان طول العمر الأربعة" وهي: أودوريباكتر، أوسيلوباكتر، كريستنسينيلا، وأكيرمانسيا. وقد وجد الباحثون أن هذه البكتيريا كانت موجودة بكثرة في أمعاء الأشخاص الذين تجاوزوا 100 عام.



البكتيريا مثل أودوريباكتر تعمل على تحسين المناعة ومكافحة البكتيريا الضارة، بينما يساعد أوسيلوباكتر على خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم. أما أكيرمانسيا، فهي تلعب دورًا في تقليل الالتهابات وتحسين الصحة الأيضية.



ومن أجل تعزيز هذه البكتيريا، أوصى الدكتور لي بتناول أطعمة معينة مثل الرمان، التوت البري المجفف، والفلفل الحار لتعزيز بكتيريا أكيرمانسيا. كما نصح بتخزين الكربوهيدرات المطبوخة مثل الأرز والبطاطس في الثلاجة طوال الليل لتحويلها إلى النشا المقاوم الذي يساعد على نمو البكتيريا الصحية في الجهاز الهضمي.



وتؤكد الدراسات أن الميكروبيوم الصحي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على حياتنا، حيث يساهم في تحسين وظائف الأعضاء ويمنع الكائنات الحية الضارة من التأثير على صحتنا.



هذه الاكتشافات تفتح بابًا جديدًا لفهم كيفية العيش حياة أطول وأكثر صحة، وتستمر الأبحاث في استكشاف العلاقة بين الميكروبيوم وأثره على عمر الإنسان.