دراسة تكشف علاجًا واعدًا للصداع النصفي دون أدوية

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة برازيلية أن تحفيز مناطق محددة في الأذن باستخدام الوخز بالإبر قد يساعد في تخفيف آلام الصداع النصفي، باعتباره علاجًا مكمّلًا إلى جانب الأدوية التقليدية.



وشملت الدراسة 68 امرأة مصابة بالصداع النصفي، تلقت إحداهن جلسات وخز بالإبر في الأذن، بينما خضعت المجموعة الأخرى لعلاج وهمي لمدة ثمانية أسابيع.

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