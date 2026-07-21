الثلاثاء 2026-07-21 02:58 م

دراسة تكشف علاجًا واعدًا للصداع النصفي دون أدوية

صث
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 01:47 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة برازيلية أن تحفيز مناطق محددة في الأذن باستخدام الوخز بالإبر قد يساعد في تخفيف آلام الصداع النصفي، باعتباره علاجًا مكمّلًا إلى جانب الأدوية التقليدية.

وشملت الدراسة 68 امرأة مصابة بالصداع النصفي، تلقت إحداهن جلسات وخز بالإبر في الأذن، بينما خضعت المجموعة الأخرى لعلاج وهمي لمدة ثمانية أسابيع.

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وأظهرت النتائج انخفاضًا في شدة الألم وتحسنًا في جودة الحياة، إلا أن التحسن ظهر أيضًا لدى المجموعة الوهمية، ما يشير إلى أن تحفيز الأذن بحد ذاته قد يكون له تأثير في تخفيف الأعراض.

كما لاحظ الباحثون زيادة في مستويات الأكسجين بمنطقة دماغية مرتبطة بمعالجة الألم، لكنهم أكدوا أن النتائج ما تزال أولية، وتحتاج إلى دراسات أوسع قبل اعتماد الوخز بالإبر في الأذن كعلاج مثبت للصداع النصفي.

 
 


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