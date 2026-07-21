دراسة تكشف علاجًا واعدًا للصداع النصفي دون أدوية

وشملت الدراسة 68 امرأة مصابة بالصداع النصفي، تلقت إحداهن جلسات وخز بالإبر في الأذن، بينما خضعت المجموعة الأخرى لعلاج وهمي لمدة ثمانية أسابيع.
كما لاحظ الباحثون زيادة في مستويات الأكسجين بمنطقة دماغية مرتبطة بمعالجة الألم، لكنهم أكدوا أن النتائج ما تزال أولية، وتحتاج إلى دراسات أوسع قبل اعتماد الوخز بالإبر في الأذن كعلاج مثبت للصداع النصفي.
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