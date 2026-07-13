دراسة تكشف علاقة مفاجئة بين هرمون السعادة وصحة القلب

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة لباحثين من المركز الطبي بجامعة كولومبيا أن السيروتونين، المعروف بـ"هرمون السعادة"، قد يرتبط بتسارع تطور مرض ارتجاع الصمام التاجي التنكسي لدى بعض المرضى.



وأظهرت النتائج أن بعض المصابين بالمرض، خصوصاً مستخدمي مضادات الاكتئاب من فئة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs) وحاملي متغير جيني يؤثر في ناقل السيروتونين، قد يشهدون تدهوراً أسرع وحاجة إلى جراحة في سن أصغر.



واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 9 آلاف مريض، إضافة إلى تحاليل لأنسجة صمامات القلب، لكنها أكدت وجود ارتباط فقط وليس سبباً مباشراً.

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