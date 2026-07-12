دراسة تكشف فوائد جديدة لتناول عصير البرتقال بانتظام

وتابع الباحثون بالغين تناولوا 500 ملليلتر من عصير البرتقال الطبيعي يومياً لمدة 60 يوماً، حيث رصدوا تغيرات في نشاط جينات مرتبطة بالالتهاب وتنظيم ضغط الدم.
وأرجع الباحثون بعض هذه التأثيرات إلى مركب الهسبريدين الموجود في الحمضيات، لما يمتلكه من خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب. كما أشارت مراجعات ودراسات سابقة إلى أن عصير البرتقال قد يساهم في تحسين بعض مؤشرات صحة القلب والتمثيل الغذائي.
وأكد اختصاصيو التغذية أن الفاكهة الكاملة تبقى الخيار الأفضل لاحتوائها على الألياف، مع إمكانية تناول العصير الطبيعي غير المحلى باعتدال ضمن نظام غذائي صحي.
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