دراسة تكشف لماذا لا تستجيب أدوية السمنة لجميع المرضى

وأظهرت الدراسة أن اختلاف نتائج العلاج يعود إلى وجود أنماط بيولوجية مختلفة للسمنة، ما يفسر تفاوت فقدان الوزن بين المرضى.
وأوضح الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد مستقبلاً في اختيار العلاج الأنسب لكل مريض، ودعم نهج الطب الشخصي في علاج السمنة.
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