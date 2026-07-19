دراسة تكشف لماذا لا تستجيب أدوية السمنة لجميع المرضى

الوكيل الإخباري- توصل باحثون في Mayo Clinic إلى نتائج جديدة قد تساعد في تحسين علاج السمنة، بعد تحديد الفئات الأكثر استجابة لأدوية GLP-1 مثل سيماجلوتايد وتيرزيباتايد.

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وأظهرت الدراسة أن اختلاف نتائج العلاج يعود إلى وجود أنماط بيولوجية مختلفة للسمنة، ما يفسر تفاوت فقدان الوزن بين المرضى.