 
الثلاثاء 2024-09-24 11:12 ص
 
 

دراسة تنصح مرضى ارتفاع الضغط بشرب القهوة لهذا السبب!

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-09-2024 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   وجد فريق من الباحثين في جامعة نينغشيا الطبية في الصين، أن بعض شاربي القهوة المنتظمين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم خطر أقل للإصابة بالخرف مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، أظهرت أبحاث سابقة أن شرب كمية معتدلة من القهوة أو الشاي بانتظام يقلل من الالتهاب، وأفادت دراسات أخرى أنه يعزز أيضاً صحة حاجز الدم في الدماغ. وقد ارتبط كلا العاملين بتقليل خطر الإصابة بالخرف.

وفي الدراسة الجديدة، تساءل الباحثون عما إذا كان من الممكن إقامة رابط مباشر بين شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين وبين الخرف.

وحلّل فريق البحث بيانات نصف مليون شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني.

ووجد الباحثون أن المصابين بارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بمن لم يصابوا بهذه الحالة.

كما وجدوا ما وصفوه بالارتباط بين تناول نصف كوب إلى كوب كامل كل يوم من القهوة أو الشاي وانخفاض خطر الخرف، مقارنة بالذين لم يشربوا أياً من المشروبين.

ولاحظ الباحثون أن نوع القهوة المستهلكة أحدث فرقاً، فالذين يطحنون حبوبهم بأنفسهم، على سبيل المثال، شهدوا فوائد وقائية أكبر ضد الخرف.

وفسر الباحثون هذه الفوائد الوقائية بأن القهوة والشاي يقللن الالتهابات الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم. 

اضافة اعلان

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

جسر الملك حسين

أخبار محلية تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين الأحد القادم

أرشيفية

أخبار محلية كشف غموض جريمة قتل في الكرك

جانب من الحرائق بكريات شمونة

عربي ودولي مصابون بنهاريا ونيران بكريات شمونة

أرشيفية

خاص بالوكيل أبو نوار: إسرائيل أساءت تقدير قوة حزب الله .. وسلاح الجو لا يحسم المواجهة

من المصدر

منوعات تحذير.. القراد يحمل مرضا نادرا لا يوجد له علاج

الموز

طب وصحة مفاجأة.. ماذا يحدث لك عند تناول الموز؟

تعبيرية

ترند "مرض غامض" يثير قلق المصريين.. ما علاقته بالمياه ؟

الرئيس الأوكراني زيلينسكي

عربي ودولي فيلا زيلينسكي عُرضت للبيع .. ولا زبائن



 


الأكثر مشاهدة