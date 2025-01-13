دراسة جديدة تحذر من تأثيرات الصيام المتقطع على نمو الشعر

الدراسة، التي أُجريت في جامعة ويستليك بالصين، أوضحت أن الأحماض الدهنية التي تُفرَز أثناء الصيام قد تؤثر على الخلايا الجذعية، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على نمو الشعر. ورغم ذلك، أكد العلماء أن الفوائد المحتملة للصيام لا يجب أن تُحجب بسبب هذه المخاطر المحتملة.
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