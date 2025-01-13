دراسة جديدة تحذر من تأثيرات الصيام المتقطع على نمو الشعر

الوكيل الإخباري- كشف خبراء في دراسة جديدة عن تحذيرات بشأن الصيام المتقطع، حيث ربطوا بينه وبين تباطؤ نمو الشعر لدى الفئران، وهو تأثير قد يمتد للبشر حسب تجارب سريرية صغيرة. ورغم الفوائد الصحية التي يُعتقد أن يقدمها الصيام المتقطع، أشار الباحثون إلى أنه قد يتسبب في آثار جانبية غير متوقعة.

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الدراسة، التي أُجريت في جامعة ويستليك بالصين، أوضحت أن الأحماض الدهنية التي تُفرَز أثناء الصيام قد تؤثر على الخلايا الجذعية، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على نمو الشعر. ورغم ذلك، أكد العلماء أن الفوائد المحتملة للصيام لا يجب أن تُحجب بسبب هذه المخاطر المحتملة.