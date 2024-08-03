دراسة جديدة.. هذا ما تفعله جرعة منخفضة من الاسبرين

الوكيل الإخباري - أظهرت أبحاث جديدة أن فائدة الاسبرين بجرعات منخفضة قد تكون أعلى بكثير من مخاطره للأشخاص الذين يتبعون أنماط حياة غير صحية تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.



وعلى الرغم من أن التوصية بتناول الاسبرين يومياً للوقاية من سرطان القولون لم تعد قائمة بسبب ارتفاع خطر النزيف، إلا أن الأبحاث الجديدة في مستشفى ماساتشوستس العام ببوسطن تقدم رؤية أدق لطبيعة الفائدة المحتملة.



ووفق "هيلث داي"، يُعتقد أن الاسبرين يمنع سرطان القولون عن طريق خفض إنتاج البروتينات المؤيدة للالتهابات، والمعروفة باسم البروستاغلاندين، والتي يمكن أن تحفز نمو الورم.



الفائدة والمخاطر

وقال الدكتور دانييل سيكافي الباحث الرئيسي: "تظهر نتائجنا أن الاسبرين يمكن أن يخفض بشكل متناسب المخاطر المرتفعة بشكل ملحوظ لدى من لديهم عوامل خطر متعددة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم".



ويعتقد سيكافي أن "الاسبرين من المرجح أن يمنع سرطان القولون والمستقيم من خلال آليات متعددة".



وقالت النتائج: "إذا اختار الشخص تناول الاسبرين بانتظام، فإن أفضل الأدلة تدعم تناول جرعة يومية منخفضة (81 ملغ) من الاسبرين للوقاية، بدلاً من جرعات أسبوعية من 325 ملغ من الاسبرين".