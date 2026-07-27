دراسة: جودة الطعام أهم من تقليل الدهون والكربوهيدرات

09:59 ص

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن الحفاظ على صحة القلب يعتمد بدرجة أكبر على "جودة الأطعمة" المتناولة، وليس فقط على تقليل الكربوهيدرات أو الدهون. اضافة اعلان





واعتمدت الدراسة، التي تابعت نحو "200 ألف شخص" في الولايات المتحدة على مدى قرابة 30 عامًا، على مقارنة أنماط غذائية مختلفة، وأظهرت أن الأنظمة الغذائية الغنية بالخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة، والدهون الصحية ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.



وأوضح الباحثون من "جامعة هارفارد" في مدينة "كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأميركية" أن التركيز على جودة النظام الغذائي يحقق فوائد أكبر لصحة القلب، بغض النظر عما إذا كان النظام منخفض الكربوهيدرات أو منخفض الدهون، مؤكدين أن الأطعمة المصنعة والدهون غير الصحية تقلل من هذه الفوائد.









