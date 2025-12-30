دراسة حديثة تحدد طرقا فعالة للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا

تشير الدراسات الحديثة إلى أنه إلى جانب التدابير المعتادة مثل غسل اليدين، والتهوية الجيدة، والتطعيم، توجد طرق أقل شيوعا لكنها فعالة لتقوية جهاز المناعة.
ووفقا لمجلة Science Focus، يُعد الحفاظ على مستوى الرطوبة الأمثل عاملا أساسيا في الوقاية من الفيروسات. فقد أظهرت البحوث أن فيروسات الإنفلونزا تعيش لفترة أطول في الهواء الجاف، وأن انخفاض الرطوبة يضعف دفاعات الجسم، مما يجعل الأغشية المخاطية للعينين والأنف والحلق أقل فعالية. لذلك يوصي الخبراء بالحفاظ على رطوبة داخلية تتراوح بين 40 و60%، باستخدام أجهزة ترطيب مزودة بتحكم آلي.
وكان يُعتقد سابقا أن النشاط البدني المكثف يضعف جهاز المناعة، ما يزيد خطر الإصابة بالأمراض، لكن الدراسات التي أجراها الدكتور جون كامبل من جامعة باث أظهرت العكس. خلال التمارين الرياضية، تنشط الخلايا المناعية وتتوجه نحو الأنسجة المعرضة للخطر، مما يعزز دفاعات الجسم. جميع التمارين الهوائية وتمارين القوة فعالة في تحفيز إنتاج البروتينات التي تدعم جهاز المناعة.
أما بالنسبة للفيتامينات، فقد ثبت أن فيتامين D يقوي جهاز المناعة في فصل الشتاء، بينما يقلل فيتامين C مدة المرض بشكل طفيف فقط. علاوة على ذلك، يُنصح البالغون بتناول 10 ميكروغرامات من فيتامين D يوميا من أكتوبر إلى مارس.
-
أخبار متعلقة
-
علاج مبتكر للصرع يعيد الذاكرة ويقي من النوبات
-
دراسة تكشف صلة خطيرة بين النظام الغذائي الحديث وسرطان الرئة
-
سعرات وجبة الإفطار: تحليل غذائي للفول والفلافل من قبل أخصائي التغذية
-
وصفة العام الجديد لمرضى الربو.. 5 نصائح ذهبية لتنفس أسهل وحياة أفضل
-
احمرار الوجه عند الخجل.. علامة إحراج أم رسالة خفية؟
-
علاج جديد يرفع آمال مرضى صرع الفص الصدغي المقاوم للأدوية
-
إدمان قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي
-
متى تصبح الشامة مقلقة؟.. علامات تستدعي الفحص الطبي فورا