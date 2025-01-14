 
الثلاثاء 2025-01-14 01:42 م
 

دراسة صادمة: المشروبات التي تضر بأسنانك وتسبب البقع والتآكل

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تعبيرية
الثلاثاء، 14-01-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري-  كشف طبيب أسنان أمريكي يُدعى مايلز ماديسون عن تأثير المشروبات الشهيرة على الأسنان، حيث أجرى تجربة بنقع أسنان في مشروبات مثل الكوكاكولا والشاي والقهوة لمدة 10 أيام.

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ووجد أن الكوكاكولا تسبب تآكل الأسنان وتكوين حفر صغيرة بسبب خصائصها الحمضية، بينما تؤدي القهوة إلى تلون الأسنان باللون البني الداكن.

 

أما الشاي، فكان تأثيره أقل ضررًا. وقد أثار هذا البحث جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثير من الأشخاص قلقهم من تأثير تلك المشروبات على أسنانهم.

 

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