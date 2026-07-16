دراسة: فحص دم واعد للكشف المبكر عن الزهايمر

الوكيل الإخباري- أظهرت دراستان حديثتان أن فحص دم جديدًا يعتمد على قياس بروتين p-tau217 قد يساعد في تشخيص مرض الزهايمر والتمييز بينه وبين أسباب أخرى للمشكلات الإدراكية.



ويكشف الفحص مؤشرات مرتبطة بتراكم بروتينات بيتا أميلويد في الدماغ، التي ترتبط بتلف الخلايا العصبية وظهور أعراض الخرف.

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