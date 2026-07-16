دراسة: فحص دم واعد للكشف المبكر عن الزهايمر

ويكشف الفحص مؤشرات مرتبطة بتراكم بروتينات بيتا أميلويد في الدماغ، التي ترتبط بتلف الخلايا العصبية وظهور أعراض الخرف.
ويرى باحثون أن الاختبار قد يصبح أداة مهمة للكشف المبكر ومساعدة الأطباء على تحديد التوقيت المناسب لبدء العلاج، مع التأكيد على أن اتباع نمط حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة، والنوم الكافي، وممارسة الرياضة، يبقى عاملًا أساسيًا في تقليل خطر الإصابة بالمرض.
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