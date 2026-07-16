الخميس 2026-07-16 04:22 م

دراسة: فحص دم واعد للكشف المبكر عن الزهايمر

شثي
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 01:41 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراستان حديثتان أن فحص دم جديدًا يعتمد على قياس بروتين p-tau217 قد يساعد في تشخيص مرض الزهايمر والتمييز بينه وبين أسباب أخرى للمشكلات الإدراكية.

ويكشف الفحص مؤشرات مرتبطة بتراكم بروتينات بيتا أميلويد في الدماغ، التي ترتبط بتلف الخلايا العصبية وظهور أعراض الخرف.

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وأظهرت النتائج أن ارتفاع مستويات هذه الترسبات يزيد خطر الإصابة بالخرف والزهايمر خلال السنوات التالية.

ويرى باحثون أن الاختبار قد يصبح أداة مهمة للكشف المبكر ومساعدة الأطباء على تحديد التوقيت المناسب لبدء العلاج، مع التأكيد على أن اتباع نمط حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة، والنوم الكافي، وممارسة الرياضة، يبقى عاملًا أساسيًا في تقليل خطر الإصابة بالمرض.

 
 


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