دراسة: فيتامين (د) يقي من التهابات الشتاء الخطيرة

تعبيرية
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة حديثة أن تناول مكملات فيتامين (د) خلال فصل الشتاء يقلل من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي ويخفض احتمالية دخول المستشفى.

وفي الدراسة، حلل علماء بريطانيون بيانات أكثر من 36000 بالغ من البنك الحيوي البريطاني، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين (د) أكثر عرضة بنسبة 33% لدخول المستشفى بسبب هذه الالتهابات مقارنة بمن لديهم مستويات كافية من الفيتامين.


وأوضحت الدراسة أن كل زيادة قدرها 10 نانومول/لتر في مستوى فيتامين (د) في الدم تقلل معدل دخول المستشفى بنسبة 4%.

 

وقالت آبي بورنو، الخبيرة في علم المناعة الغذائية والمعدة الرئيسية للدراسة: "يعدّ فيتامين (د) ضروريا لصحتنا البدنية. فهو يدعم صحة العظام والعضلات، كما أن خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات تساعد في تقليل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الخطيرة التي قد تتطلب دخول المستشفى".

وتظهر الدراسة أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، حيث يصنّف الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية ضمن الأسباب العشرين الرئيسية للوفاة للأشخاص بين 50 و74 عاما، وترتفع إلى قائمة العشرة الأوائل لمن تزيد أعمارهم عن 75 عاما.

وتتمثل المصادر الطبيعية لفيتامين (د) في التعرض لأشعة الشمس والأسماك الدهنية واللحوم الحمراء وصفار البيض. ويؤكد الخبراء أن المكملات الغذائية تعمل على رفع مستوياته بشكل فعّال، خاصة خلال فصل الشتاء عندما يكون التعرض للشمس محدودا.

 
 


