دراسة: فيتامين (د) يقي من التهابات الشتاء الخطيرة

وأوضحت الدراسة أن كل زيادة قدرها 10 نانومول/لتر في مستوى فيتامين (د) في الدم تقلل معدل دخول المستشفى بنسبة 4%.
وتظهر الدراسة أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، حيث يصنّف الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية ضمن الأسباب العشرين الرئيسية للوفاة للأشخاص بين 50 و74 عاما، وترتفع إلى قائمة العشرة الأوائل لمن تزيد أعمارهم عن 75 عاما.
وتتمثل المصادر الطبيعية لفيتامين (د) في التعرض لأشعة الشمس والأسماك الدهنية واللحوم الحمراء وصفار البيض. ويؤكد الخبراء أن المكملات الغذائية تعمل على رفع مستوياته بشكل فعّال، خاصة خلال فصل الشتاء عندما يكون التعرض للشمس محدودا.
