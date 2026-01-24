دراسة: فيتامين (د) يقي من التهابات الشتاء الخطيرة

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أن تناول مكملات فيتامين (د) خلال فصل الشتاء يقلل من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي ويخفض احتمالية دخول المستشفى.

وفي الدراسة، حلل علماء بريطانيون بيانات أكثر من 36000 بالغ من البنك الحيوي البريطاني، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين (د) أكثر عرضة بنسبة 33% لدخول المستشفى بسبب هذه الالتهابات مقارنة بمن لديهم مستويات كافية من الفيتامين.



وأوضحت الدراسة أن كل زيادة قدرها 10 نانومول/لتر في مستوى فيتامين (د) في الدم تقلل معدل دخول المستشفى بنسبة 4%.