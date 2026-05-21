دراسة: 5 خضروات مهمة تعزز صحة الأمعاء وتكسر الرتابة الغذائية

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن إدراج بعض الخضروات غير الشائعة في النظام الغذائي قد يساهم في تعزيز صحة الأمعاء وكسر "الرتابة الغذائية" التي تدفع كثيرين للتخلي عن الحميات الصحية.





وأشار اختصاصي جراحة القلب والتغذية ستيف غوندري، وفق تقرير نشره موقع “هاف بوست”، إلى أن الملل الناتج عن تكرار الأطعمة يُعد من أبرز أسباب عدم الاستمرار في الأنظمة الغذائية الصحية، وليس الجوع كما يعتقد البعض.



وأوضح غوندري أن هناك 5 خضروات “مهملة” تحمل فوائد غذائية كبيرة، أبرزها:



الخرشوف الأرضي (التوبينامبور): غني بألياف “الإينولين” التي تدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء وتعزز المناعة.

البامية الأفريقية: تحتوي على ألياف ومركبات تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

الهندباء الحمراء (الراديكيو): تساهم في تحسين الهضم ودعم وظائف الكبد.

جذر الكرفس: يُعد بديلاً منخفض السعرات للبطاطس، ويحتوي على معادن مهمة مثل الحديد والكالسيوم.

الجيكاما (البطاطا المكسيكية): غنية بالألياف والماء وفيتامين C، وتمنح شعوراً بالشبع.



وأكد غوندري أن تنويع الخضروات في النظام الغذائي اليومي يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات، إلى جانب تشجيع الاستمرار في اتباع نمط حياة صحي ومتوازن.





