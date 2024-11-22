دفء وعافية في كوب واحد.. مشروبات ساخنة لمواجهة السعال والبلغم

وفي هذا السياق، يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك حلولًا طبيعية وسهلة لتخفيف هذه الأعراض.
شرب السوائل بوفرة
وأضاف "بدران" لـ"مصراوي"، أن الأولوية تكون للماء وعصائر الفاكهة الطبيعية، مما يساعد في تعزيز المناعة والتخلص من الإفرازات المتراكمة والبلغم. كما أن مشروبات الأعشاب الساخنة ترفع المناعة وتفيد في التخلص من الإفرازات التنفسية.
وبيّن أن معظم الأعشاب تحتوي على مواد مقشعة، وهي مكونات طبيعية نشطة تساعد على ترقيق المخاط الراكد وزيادة محتوى الماء في الإفرازات المخاطية.
وأشار إلى أن ترطيب المخاط يساعد على تقليل لزوجته، مما يسهل إخراجه وتفكيكه، وبالتالي طرده مع الأجسام الغريبة والميكروبات، مما يساعد في إزالة الاحتقان.
وأوضح أن أقوى المقشعات الطبيعية للمخاط هي:
الماء
عسل النحل
النعناع
الزعتر
نبات اللبلاب
التحلية بعسل النحل
مضاد حيوي طبيعي
وقال إن عسل النحل يحتوي على مادة "فوق أكسيد الهيدروجين" التي توقف نمو العديد من الميكروبات، ما يجعله من أفضل العلاجات الطبيعية.
وأكد الدكتور بدران أن شاي الزنجبيل مع الليمون المحلى بعسل النحل هو مشروب طبيعي فعال يعزز المناعة، كما يوفر هذا المشروب مضادات الأكسدة، مضادات الميكروبات، مضادات الالتهابات، ومضادات الحساسية الطبيعية.
فوائد أوراق الزعتر
وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن الزعتر يُساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي، ويُعتبر مقشعًا طبيعيًا يعمل كمطهر يساعد على طرد البلغم وتهدئة السعال.
فوائد أوراق الجوافة
وأردف أن أوراق الجوافة تفيد في علاج السعال، حيث تحتوي على نسب عالية من فيتامين C والحديد، مما يساعد شاي أوراق الجوافة في الحد من أعراض نزلات البرد والتخلص من الإفرازات المخاطية والبلغم الزائد.
الأعشاب الطبيعية
واختتم بالإشارة إلى أن الأعشاب الطبيعية توفر فيتامينات وأملاحًا معدنية ومضادات أكسدة وأليافًا، وكلها ترفع المناعة بشكل فعال. كما يحتوي شاي النعناع على فوائد إضافية لتعزيز الصحة.
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