دليلك للحفاظ على نسبة السكر بالدم في الصباح.. اتبع هذه العادات

الوكيل الإخباري- يُعد تنظيم مستوى السكر في الدم أمرًا حيويًا للصحة العامة، خاصةً لأولئك الذين يعانون من السكري أو معرضين للإصابة به. وفي حين أن الارتفاعات المؤقتة في سكر الدم تُعتبر طبيعية، إلا أن التقلبات المتكررة قد تؤدي إلى مضاعفات تؤثر على المزاج والطاقة ووظائف الجسم.

اضافة اعلان



ويُعاني الكثيرون، خاصة مرضى السكري، مما يُعرف بـ"ظاهرة الفجر"، وهي ارتفاع طبيعي في مستويات السكر بالدم خلال ساعات الصباح الباكر بسبب التغيرات الهرمونية التي تهيئ الجسم للاستيقاظ.

ووفقًا لموقع only my health، فإن اعتماد بعض العادات الصباحية الصحية يمكن أن يلعب دورًا فعالًا في الحد من هذه الارتفاعات. إليك أبرز 10 عادات صباحية تحافظ على استقرار السكر في الدم:



1. تناول فطور متوازن

ابدأ يومك بوجبة غنية بـالبروتين (كالبيض أو الزبادي اليوناني)، والدهون الصحية (مثل المكسرات)، والكربوهيدرات المعقدة (مثل الشوفان أو الحبوب الكاملة)، حيث تساعد هذه المكونات على إبطاء امتصاص الجلوكوز وتثبيت مستواه.

2. تجنب السكريات في الصباح

تناول الحلويات أو العصائر على معدة فارغة يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم. يُفضل الابتعاد عن الكربوهيدرات المكررة أو الأطعمة المصنعة في أول اليوم.

3. شرب الماء فور الاستيقاظ

الترطيب الجيد يساعد الكلى على التخلص من الجلوكوز الزائد في الدم، وبالتالي دعم التوازن الطبيعي للسكر.

4. ممارسة التمارين الصباحية

الرياضة الصباحية الخفيفة مثل المشي أو تمارين التمدد أو اليوغا، تُحسّن حساسية الأنسولين وتساعد على امتصاص السكر من الدم بكفاءة.

5. فحص سكر الدم الصائم

القيام بقياس نسبة السكر في الصباح، بعد صيام 8 ساعات، يعطي مؤشرًا دقيقًا حول قدرة الجسم على تنظيم الجلوكوز. النطاق الطبيعي للصائم يتراوح بين 70–99 ملجم/ديسيلتر.

6. تناول الطعام في أوقات منتظمة

الالتزام بجدول وجبات ثابت يساعد الجسم على الاستعداد لهضم الطعام، مما يُنظم عمل الأنسولين ويقلل التقلبات في سكر الدم.

7. تناول الأدوية بانتظام

لمن يتناولون الأنسولين أو أدوية السكري، من الضروري الالتزام بموعد الجرعة الصباحية لتجنب أي ارتفاع غير متوقع في مستوى السكر.

8. الحصول على نوم كافٍ ليلًا

قلة النوم تؤثر على الهرمونات وتقلل من حساسية الجسم للأنسولين. لذلك، النوم الكافي يعزز الصحة العامة ويساعد على التحكم في السكر صباحًا.

9. إدارة التوتر الصباحي

الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، يبلغ ذروته صباحًا. يُنصح بممارسة التأمل أو الصلاة أو التنفس العميق لخفض مستويات التوتر وتأثيرها على سكر الدم.

10. تجنب الكافيين على الريق

الكافيين قد يرفع مستويات الكورتيزول والجلوكوز في الدم. لذا، يُفضل تأجيل تناول القهوة أو الشاي حتى بعد وجبة الإفطار.



خلاصة

التحكم في مستويات السكر يبدأ من الصباح. واتباع هذه العادات البسيطة يوميًا يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا، ليس فقط في ضبط السكر، بل أيضًا في الطاقة والصحة النفسية والجسدية.