دواء فموي جديد يحقق انخفاضا كبيرا في الكوليسترول الضار

تعبيرية
 
الأربعاء، 25-03-2026 10:50 ص

الوكيل الإخباري-   يبشّر قرص دوائي يومي جديد بإمكانية تحسين الوقاية من أمراض القلب بشكل ملحوظ، بعد أن أظهر نتائج قوية في خفض مستويات الكوليسترول الضار لدى المرضى خلال تجارب سريرية واسعة النطاق.

ويعدّ الكوليسترول الضار أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تراكم الترسبات داخل الشرايين مع مرور الوقت، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأظهر القرص التجريبي، الذي يُؤخذ مرة واحدة يوميا، انخفاضا في مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بنحو 60%، وهو ما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى ملايين الأشخاص المعرّضين للخطر.

وجاءت هذه النتائج بعد اجتياز الدواء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، حيث سجّل أحد أكبر الانخفاضات في مستويات الكوليسترول الضار (LDL) لدواء يُؤخذ عن طريق الفم منذ ظهور أدوية الستاتينات.

ويعمل الدواء، المعروف باسم "إنليستيد"، بطريقة مشابهة لآلية عمل بعض العلاجات القابلة للحقن المستخدمة في خفض الكوليسترول، لكنه يُقدّم في صورة أقراص فموية، ما يجعله أكثر سهولة في الاستخدام للمرضى، خصوصا أولئك الذين يواجهون صعوبة في الالتزام بالعلاجات الحالية أو تحقيق المستويات المستهدفة من الكوليسترول رغم تناول جرعات عالية من الستاتينات.

 
 


و

شؤون برلمانية نائب يدعو رئيس الوزراء لطمأنة الشعب الأردني

أخبار محلية الحكومة أمام مطالبات بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح كافة الأوضاع للمواطنين ووضعهم بصورة الحدث

ت

خاص بالوكيل عقل يرجح سيناريو حكومي حول تسعيرة المشتقات النفطية الشهر المقبل

تكنولوجيا كيف تحولون فلاشة USB إلى محرك استعادة لويندوز؟

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تطلق موقعها الالكتروني التجريبي

٦

أخبار محلية وزير الصحة: مخزون الأدوية يكفي احتياجات المملكة لـ 6 أشهر

ز

شؤون برلمانية القاضي: الأردن قوي بقيادته وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية

ة

أخبار محلية 182 باخرة وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي



 






