دواء مجاني لأعصابك وقلبك.. اضحك 5 مرات أسبوعياً

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسات حديثة أن الضحك له فوائد صحية كبيرة للقلب والجهاز المناعي ولتقليل التوتر. فكرة العلاج بالضحك مستوحاة من "نوادي الضحك" التي ظهرت في الهند بالثمانينيات، حيث ابتكر الدكتور مادان كاتاريا تمارين تنفس وتمدد وحركات مضحكة لتعزيز الضحك الجماعي.

الدكتور مايكل ميلر، أستاذ الطب بجامعة بنسلفانيا، يؤكد: "ضحك القلب من 2 إلى 5 مرات أسبوعياً يفيد الصحة مثل ممارسة الرياضة". الدراسات أظهرت أن الضحك يزيد إفراز الإندورفين وأكسيد النيتريك، ما يوسع الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم والكوليسترول، ويقلل خطر النوبات القلبية.



الأبحاث الحديثة تشير أيضاً إلى أن الضحك المفتعل قد يكون أكثر فائدة من الضحك التلقائي، حيث يقلل من التوتر والألم المزمن ويحسّن المزاج والحركة، خاصة لدى كبار السن.



الضحك إذًا ليس مجرد متعة، بل علاج طبيعي يساهم في تحسين الصحة العامة.