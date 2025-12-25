دواء مجاني لأعصابك وقلبك.. اضحك 5 مرات أسبوعياً

الدكتور مايكل ميلر، أستاذ الطب بجامعة بنسلفانيا، يؤكد: "ضحك القلب من 2 إلى 5 مرات أسبوعياً يفيد الصحة مثل ممارسة الرياضة". الدراسات أظهرت أن الضحك يزيد إفراز الإندورفين وأكسيد النيتريك، ما يوسع الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم والكوليسترول، ويقلل خطر النوبات القلبية.
الأبحاث الحديثة تشير أيضاً إلى أن الضحك المفتعل قد يكون أكثر فائدة من الضحك التلقائي، حيث يقلل من التوتر والألم المزمن ويحسّن المزاج والحركة، خاصة لدى كبار السن.
الضحك إذًا ليس مجرد متعة، بل علاج طبيعي يساهم في تحسين الصحة العامة.
