دوالي الساقين.. هل تشير إلى الإصابة بجلطة دموية؟

الوكيل الإخباري- الدوالي هي أوردة منتفخة ومتضخمة تظهر عادة بالقرب من سطح الجلد، وخاصة في الساقين، وتتسبب في ظهور خطوط ملتوية تحت الجلد، وفي بعض الحالات قد تشير دوالي الساقين لمشكلة أكثر خطورة، مثل الجلطات.



ما هي الجلطات الدموية؟

اضافة اعلان



الجلطة الدموية عبارة عن كتلة من الدم بدأت في التجلط أو التكاثف، وتتكون الجلطات من خلايا تسمى الصفائح الدموية وألياف النسيج الضام المعروفة باسم الفيبرين، وتعمل الجلطات كسدادات في نظام الدورة الدموية في الجسم لمنع النزيف المفرط بعد الإصابة أو من خرق في أحد الأوعية.



عندما تتكون جلطات الدم استجابة لإصابة، فإنها تكون مفيدة لأنها توقف المزيد من النزيف، ومع ذلك، فإن بعض جلطات الدم يمكن أن تكون خطيرة لأنها تتكون دون سبب وجيه ولا تذوب من تلقاء نفسها.



عندما تتشكل الجلطات في الجسم، فإنها يمكن أن تمنع تدفق الدم الغني بالأكسجين عبر الأوعية، مما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة.



هل الدوالي علامة تحذيرية لجلطات الدم؟



الدوالي، التي عادة ما تكون ناجمة عن مشاكل في الدورة الدموية، أو الحمل، أو آثار تقدم العمر التي تضعف الأوعية الدموية، شائعة، ويمكن أن تتسبب في تورم الساقين والشعور بالألم، وفي بعض الحالات تكون واحدة من العديد من العلامات التحذيرية لجلطات الدم التي يمكن أن تودي بحياة الأشخاص إذا لم يتم اكتشافها وتلقي العلاج المناسب.



تتطور الدوالي عندما تفشل الصمامات الموجودة في الأوردة بالساقين في العمل بشكل صحيح، ويتسبب هذا في تجمع الدم وتورم الوريد المصاب، مما يتسبب في تشكل الدوالي.



عندما يتجمع الدم معًا بسبب مشاكل الدورة الدموية، فمن المرجح أن تبدأ الصفائح الدموية في الالتصاق ببعضها البعض، وتشكل جلطة، وإن رؤية الدوالي من الخارج هي علامة على أن الجلطات قد تتشكل بشكل أعمق في الداخل.



كيف تكتشف أنك تعاني من جلطات دموية؟