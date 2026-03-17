دون أدوية.. طريقة طبيعية لخفض ضغط الدم بفعالية مذهلة

الوكيل الإخباري-   يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشاكل صحية تجعلهم عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، وغالبا دون أن يدركوا ذلك.

ويتمثل أحد أبرز هذه المشاكل في ارتفاع ضغط الدم، الذي يجهد القلب ويضعف الشرايين على المدى الطويل، ما يزيد خطر الأمراض القلبية المزمنة.

ومع مرور الوقت، تتكون تمزقات دقيقة في الشرايين نتيجة الضغط العالي، ويصلحها الجسم بنسيج ندبي يحبس اللويحات، ما يؤدي تدريجيا إلى تصلب الأوعية الدموية. كما تتكاثف جدران القلب بسبب الإجهاد المستمر، فتزداد صعوبة امتلاؤه بالدم، ويصبح معرضا للإرهاق وفشل القلب.

ولكن هناك حل بسيط وغير دوائي أثبت فعاليته: تمارين التنفس العميق، حيث أظهرت مراجعة أجرتها جامعة هارفارد أن التنفس البطيء والعميق يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار يصل إلى 10 نقاط تقريبا، ويعمل على تنشيط العصب المبهم، الذي ينظم معدل ضربات القلب والهضم ويحفز الجسم على حالة "الراحة والهضم". 

كيف يعمل التنفس العميق؟

عند الشهيق العميق، ينقبض الحجاب الحاجز ويغمر الدماغ بالأكسجين والإندورفين، ما يحسن المزاج.

عند الزفير ببطء، تتوسع الأوعية الدموية تلقائيا وينخفض معدل ضربات القلب، ما يساهم في خفض ضغط الدم.

 

 تمارين التنفس الموصى بها:

التنفس 4-7-8: الشهيق 4 ثوان، حبس النفس 7 ثوان، الزفير 8 ثوان.

التنفس المربع: الشهيق، حبس النفس، الزفير، حبس النفس، كل منها لأربع ثوان.

التنفس البطني: وضع اليد على الصدر والأخرى على البطن، والشعور بارتفاع وانخفاض البطن مع الشهيق والزفير.

 
 


