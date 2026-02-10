الثلاثاء 2026-02-10 11:48 ص

رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

الثلاثاء، 10-02-2026 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   تشير أبحاث جديدة إلى أن السمنة تقف وراء واحدة من كل 6 وفيات ناجمة عن العدوى في بريطانيا.

وحذر خبراء من أن الأشخاص الذين يعانون السمنة، تزيد احتمالات دخولهم المستشفى أو وفاتهم بسبب مرض معد بنسبة 70 بالمئة، في حين أن من يعانون السمنة المفرطة ترتفع لديهم المخاطر إلى 3 أضعاف.

وأضافوا أن هذا الاتجاه قد يزداد سوءا خلال العقود المقبلة إذا استمرت معدلات السمنة في الارتفاع.
ومن المعروف أن السمنة تزيد بشكل كبير من خطر دخول المستشفى أو الوفاة، بسبب أمراض معدية مثل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي والتهاب المعدة والأمعاء والتهابات المسالك البولية والتهابات الجهاز التنفسي، وفيروس كورونا.

واعتمدت الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة "لانسيت" الطبية، على أبحاث عالمية شملت أكثر من 540 ألف شخص، من بينهم أكثر من 470 ألف بالغ من قاعدة بيانات "بيوبنك" في المملكة المتحدة.

وباستخدام تقديرات المخاطر، توصل الباحثون إلى أن السمنة كانت مرتبطة بواحدة من كل 10 وفيات ناجمة عن العدوى على مستوى العالم في عام 2023.

واختلفت احتمالات الوفاة بين الدول، لكن نحو واحدة من كل 6 وفيات في المملكة المتحدة، وواحدة من كل 4 وفيات في الولايات المتحدة، كانت بسبب هذا الارتباط.

 
 


