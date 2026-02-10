رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

وحذر خبراء من أن الأشخاص الذين يعانون السمنة، تزيد احتمالات دخولهم المستشفى أو وفاتهم بسبب مرض معد بنسبة 70 بالمئة، في حين أن من يعانون السمنة المفرطة ترتفع لديهم المخاطر إلى 3 أضعاف.
وأضافوا أن هذا الاتجاه قد يزداد سوءا خلال العقود المقبلة إذا استمرت معدلات السمنة في الارتفاع.
ومن المعروف أن السمنة تزيد بشكل كبير من خطر دخول المستشفى أو الوفاة، بسبب أمراض معدية مثل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي والتهاب المعدة والأمعاء والتهابات المسالك البولية والتهابات الجهاز التنفسي، وفيروس كورونا.
وباستخدام تقديرات المخاطر، توصل الباحثون إلى أن السمنة كانت مرتبطة بواحدة من كل 10 وفيات ناجمة عن العدوى على مستوى العالم في عام 2023.
واختلفت احتمالات الوفاة بين الدول، لكن نحو واحدة من كل 6 وفيات في المملكة المتحدة، وواحدة من كل 4 وفيات في الولايات المتحدة، كانت بسبب هذا الارتباط.
-
أخبار متعلقة
-
وداعاً للضغط المرتفع.. 6 خطوات قد تغنيك عن زيارة الطبيب
-
دواء ثوري جديد يحفز السرطان على الانتحار الذاتي
-
فيتامينات لا ينبغي تناولها مع القهوة
-
ماذا يحدث للجسم عند وجود فائض من السكر؟
-
تحذير من ارتداء عدسات لاصقة ملونة دون إشراف طبي
-
قاعدة 3-2-1.. خطوات بسيطة مدعومة علميا لتحسين النوم
-
كيف يؤثر العمل الليلي والأكل غير المنتظم على صحة الكبد؟
-
أسباب غير متوقعة لحرقة المعدة