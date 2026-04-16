الخميس 2026-04-16 02:17 م

رغم ارتفاع سعراتها الحرارية.. لماذا لا تؤدي المكسرات إلى زيادة الوزن؟

الخميس، 16-04-2026 01:42 م
الوكيل الإخباري-   تُعدّ المكسرات من أكثر الخيارات الغذائية فائدة بفضل كثافة عناصرها الغذائية، لكنها في المقابل غنيّة بالسعرات الحرارية، ما يطرح تساؤلات حول علاقتها بالوزن، خصوصًا عند تناولها بكميات كبيرة.اضافة اعلان


وبحسب مختصين نقلاً عن موقع "هيلث شوتس"، فإن تأثير المكسرات على الوزن ليس بسيطًا كما يُعتقد، إذ لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة الوزن رغم محتواها العالي من الطاقة.

لماذا لا ترتبط المكسرات بزيادة الوزن دائمًا؟
يوضح الجراح والباحث الصحي الدكتور كاران راجان أن الجسم لا يستفيد من كامل السعرات الموجودة في المكسرات، لأن جزءًا منها لا يتم هضمه وامتصاصه بشكل كامل، ويتأثر ذلك بطريقة تناولها ومدى تفكيكها داخل الجهاز الهضمي.

وتُظهر دراسات عديدة شملت آلاف المشاركين أنه لا يوجد ارتباط مباشر بين استهلاك المكسرات وزيادة الوزن، بل إن الأشخاص الذين يتناولونها بانتظام يكونون في الغالب أقل عرضة لزيادة الوزن مقارنة بغيرهم.

ويعود ذلك إلى أن الدهون داخل المكسرات تكون محبوسة داخل جدران خلوية يصعب على الجسم تكسيرها بالكامل، ما يؤدي إلى خروج جزء منها دون امتصاص.

طريقة التحضير تغيّر التأثير
يشير الخبراء إلى أن شكل استهلاك المكسرات يلعب دورًا أساسيًا في كمية السعرات التي يحصل عليها الجسم. فالمكسرات الكاملة تُمتص منها سعرات أقل، بينما يرتفع الامتصاص عند تحميصها أو طحنها، ويبلغ ذروته عند تحويلها إلى زبدة.

كما تختلف الاستفادة منها بين شخص وآخر تبعًا لعوامل مثل بكتيريا الأمعاء، وطريقة المضغ، ومستوى معالجة الطعام، ما يفسر اختلاف تأثيرها على الوزن من فرد إلى آخر.
 
 


طب وصحة أطعمة مفيدة لرفع مستوى الهيموغلوبين ونقص الحديد

الأرصاد: طقس غير مستقر الجمعة وتحذيرات من سيول وعواصف رعدية في هذه المناطق

سامسونج ترسم ملامح عصر جديد من الخصوصية مع جهاز Galaxy S26 Ultra

الممثلة ستيفاني عطالله

f

أخبار محلية صناعة اربد: يوم العلم رمز السيادة والولاء ورسالة فخر

إضاءة مواقع أثرية بألوان العلم الأردني احتفالاً بيوم العلم

زين تُحيي يوم العلم الأردني بفعاليات وطنية وتُطلق علماً ضخماً في سماء عمّان

