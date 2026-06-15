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رغم خلوها من السكر.. أضرار غير متوقعة للمشروبات الغازية الدايت

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تعبيرية
 
الإثنين، 15-06-2026 10:45 ص

الوكيل الإخباري-   تُعد المشروبات الغازية الدايت خياراً شائعاً لتقليل استهلاك السكر والسعرات الحرارية، إلا أن الدراسات تشير إلى بعض الآثار الصحية المحتملة عند تناولها يومياً.

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ومن أبرز هذه التأثيرات احتمال التأثير في توازن البكتيريا النافعة بالأمعاء، إضافة إلى زيادة خطر تآكل مينا الأسنان بسبب الحموضة المرتفعة، حتى في غياب السكر.


كما قد ترتبط لدى بعض الأشخاص بظهور الصداع، خاصة بسبب المحليات الصناعية أو الكافيين، فضلاً عن احتمال تأثيرها في صحة العظام والقلب عند الإفراط في استهلاكها.


وتشير أبحاث أخرى إلى أنها قد تزيد الرغبة في تناول السكريات وتؤثر في الشهية وتنظيم مستويات السكر في الدم، رغم أن النتائج ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات.


وينصح الخبراء بالاعتدال في استهلاك المشروبات الغازية الدايت، واستبدالها تدريجياً بالماء أو المشروبات الصحية الأقل معالجة للحصول على فوائد أفضل على المدى الطويل.

 

 

 
 


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